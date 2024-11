Der Ausgang der am Dienstag anstehenden US-Präsidentschaftswahlen ist das entscheidende Thema an den Finanzmärkten. Ein Wahlsieg von Donald Trump war bisher das Hauptszenario an den Finanzmärkten. Zuletzt hatten jedoch Umfragen Zweifel daran geschürt. Dies stützte die Anleihekurse. Im weiteren Wochenverlauf steht zudem noch am Donnerstag die Zinsentscheidung der US-Notenbank an. Hier wird eine Senkung um 0,25 Prozentpunkte erwartet.