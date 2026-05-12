In Deutschland stiegen zudem die Risiken im Finanzsystem, da wegen der schlechten Konjunktur vermehrt Kredite ausfallen könnten. Der Bafin-Präsident verwies auf den weiter ungelösten Iran-Konflikt. Selbst wenn er beigelegt werde, würden Schäden an Energieanlagen noch lange nachhallen und die Wirtschaft belasten. An den Börsen gebe es aber ein Denkmuster: «Die Marktteilnehmer scheinen fest daran zu glauben, dass politische Turbulenzen immer reversibel sind.»/als/DP/men