Allerdings ist dies nicht der erste starke Erholungsversuch, denn in diesem Jahr hatte der Kurs schon um 140 Prozent zugelegt. Im Mai war in der Spitze nach 7,85 Franken zum Jahreswechsel sogar das Dreifache für die Papiere bezahlt worden.
Ein Händler verwies am Donnerstag auf Fantasie für einen Einsatz der MicroLED-Technologie des Sensoren- und Optohalbleiterherstellers im Rechenzentrenbereich. Er verwies dabei auf einen Artikel des Online-Magazins «Trendforce», wonach diese Technologie in diesem trendigen Anwendungsgebiet eine vielversprechende Alternative werden und den Nachrichtenfluss bei AMS verbessern könnte./tih/he
(AWP)