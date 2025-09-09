Korrigierte US-Arbeitsmarktdaten bestätigten diese Erwartung. Das Beschäftigungswachstum in den USA war in den zwölf Monaten bis März 2025 weit weniger robust als zuvor berichtet. Die Zahl der Beschäftigten ist in diesem Zeitraum voraussichtlich um 911.000 geringer gewachsen als bisher bekannt, wie aus der vorläufigen Benchmark-Revision der US-Regierung hervorgeht. Das sind rechnerisch fast 76.000 weniger pro Monat. Zuletzt hatten bereits Arbeitsmarktdaten enttäuscht und Erwartungen an Zinssenkungen verstärkt.