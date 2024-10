Einen klaren Grund für die deutlichen Kursabschläge gab es nicht. Die Präsidentin der regionalen Notenbank von Dallas, Lorie Logan, sprach sich für eine vorsichtige Lockerung der Geldpolitik aus. «Wenn sich die Wirtschaft so entwickelt, wie ich es derzeit erwarte, ist eine Strategie der schrittweisen Senkung des Leitzinses angemessen», sagte Logan in New York. Sie wiederholte damit frühere Aussagen.