Im Blick steht weiterhin das Treffen zwischen Präsident Donald Trump und dem russischen Machthaber Wladimir Putin am Freitag in Alaska. Es soll über einen möglichen Waffenstillstand im Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine gesprochen werden. Trump schliesst nicht aus, dass sein Treffen mit Putin ergebnislos bleibt. Er sehe dafür eine Wahrscheinlichkeit von 25 Prozent, sagte er dem Sender Fox News Radio auf die Frage, ob er sich ein Scheitern bei dem Gipfel vorstellen könne.