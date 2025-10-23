Erstmals in der zweiten Amtszeit von Präsident Donald Trump hatte die US-Regierung am Mittwochabend neue Sanktionen direkt gegen Russland verhängt. Diese richten sich gegen den russischen Staatskonzern Rosneft und Lukoil. Ausserdem seien Tochterunternehmen der beiden Konzerne in Russland betroffen. Die Ölpreise legten daraufhin deutlich zu. Sollten sie dauerhaft erhöht bleiben, könnte dies die Möglichkeit der US-Notenbank Fed beschränken, die Leitzinsen zu senken. Dies stützte die Anleihen.