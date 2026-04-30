Kurz vor dem Start des Tankrabatts gibt es keine grossen Sprünge bei den Spritpreisen. Superbenzin der Sorte E10 legte nach Angaben des ADAC um 0,3 Cent zu und kostete im bundesweiten Tagesdurchschnitt des Mittwochs 2,106 Euro pro Liter. Der Dieselpreis sank um 0,4 Cent auf 2,196 Euro. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es am 1. Mai zumindest an einzelnen Tankstellen und zeitweise beide Kraftstoffe für unter 2 Euro geben könnte, wieder leicht an.