Kurz vor dem Start des Tankrabatts haben sich Benzin und Diesel beim Mittagssprung so stark verteuert wie noch nie seit Einführung der 12-Uhr-Regel. Zwischen 11.45 Uhr und 12.15 Uhr verteuerte sich Diesel im bundesweiten Durchschnitt um 17,7 Cent pro Liter, wie der ADAC mitteilt. Bei E10 waren es 15,4 Cent. Zudem waren beide Kraftstoffe vor und nach dem Sprung klar teurer als am Vortag. Das deutet darauf hin, dass es auch im Tagesdurchschnitt des Donnerstags ein deutliches Plus geben dürfte.