Die EU-Kommission hatte die Übernahme des Pay-TV-Senders ohne Auflagen gebilligt, die von der RTL Group im Juni 2025 angekündigt worden waren. Ziel ist es, die Position im Streaming- und TV-Markt gegenüber grossen internationalen Anbietern zu stärken und das Geschäft mit Abonnements auszubauen./mrs/DP/jha