Der Bundesrat beschloss am Mittwoch, die von 12 auf 24 Monate erhöhte Maximaldauer für den Bezug von Kurzarbeitsentschädigung beizubehalten, und zwar bis Ende Januar 2027. Eine deutliche Verbesserung der Lage am Arbeitsmarkt sei in nächster Zeit nicht zu erwarten, schreibt er zum Entscheid.