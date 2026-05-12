Die unbewohnte Insel Bubijan liegt im Norden Kuwaits an der Grenze zum Irak und zugleich nur wenige Kilometer vom Iran entfernt. China baut auf der Insel als Teil seiner Initiative «Neue Seidenstrasse» einen grossen Hafen. Bubijan und weitere Inseln sollen für Handel und Tourismus ausgebaut werden.
Die vier Festgenommenen hätten gestanden, der iranischen Revolutionsgarde (IRGC) anzugehören und in deren Auftrag gehandelt zu haben, hiess es der Staatsagentur Kuna zufolge. Das Fischerboot sei gechartert worden, um «feindliche Handlungen» gegen Kuwait durchzuführen./jot/DP/jha
(AWP)