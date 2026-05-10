STADT (awp international) - Trotz einer geltenden Waffenruhe ist der kleine Golfstaat Kuwait von mutmasslich iranischen Drohnen angegriffen worden. Die Streitkräfte hätten dort heute früh «mehrere feindliche Drohnen» im eigenen Luftraum entdeckt und darauf reagiert, teilte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums mit. Mehr Details wurden nicht genannt. Man sei vollends bereit, die Sicherheit des Landes und der Bevölkerung zu beschützen.