Der Golfstaat hatte in der Nacht neue iranische Angriffe gemeldet. Das US-Militär wehrte nach eigenen Angaben eine «Welle iranischer Drohnen» ab, die demnach Einrichtungen des US-Militärs im Land zum Ziel hatten. Kuwait wurde im Krieg bisher besonders schwer angegriffen, darunter auch der Flughafen in Kuwait-Stadt./arj/DP/jha