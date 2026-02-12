Im ersten Geschäftshalbjahr (bis Ende Dezember) ging der Umsatz um 1,4 Prozent auf 411,3 Millionen Euro zurück. Der Verlust vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) verringerte sich um rund ein Viertel auf 49,0 Millionen Euro, was massgeblich auf einen positiven Sondereffekt aus dem Verkauf des nordamerikanischen Maisgeschäfts zurückgeht. Unter dem Strich stand damit ein um 45 Prozent kleinerer Verlust von 63,8 Millionen Euro.
«Wir setzen unseren Fokus klar auf Profitabilität», sagte Finanzchef Jörn Andreas laut Mitteilung. Im laufenden Geschäftsjahr sollen vom Umsatz des Saatgutherstellers weiterhin 19 bis 21 Prozent als Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) hängen bleiben. Der Sondergewinn aus dem Verkauf von Lizenzrechten infolge des Verkaufs des nordamerikanischen Maisgeschäfts ist dabei ausgeklammert./niw/mis
(AWP)