Der Saatguthersteller KWS Saat erwartet angesichts des gedämpften Agrarmarktumfelds in diesem Jahr weniger Wachstum als bisher in Aussicht gestellt. Niedrige Preise für Agrarrohstoffe führten zu Unsicherheiten bei den Anbauentscheidungen von Kunden und daher einer stärker als bisher angenommenen Verringerung der weltweiten Anbaufläche für Zuckerrüben, teilte der im Nebenwerteindex SDax notierte Konzern am Donnerstag mit. Im Geschäftsjahr 2025/26 (bis Ende Juni) rechnet KWS deshalb mit einem Umsatz auf vergleichbarer Basis, also ohne Währungs- und Portfolioeffekte, auf Vorjahresniveau. Bislang wurde ein Wachstum von rund drei Prozent angepeilt.