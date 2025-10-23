Das Labor stärkt laut Pfister die internationale Vernetzung der Schweiz im Bereich des ABC-Schutzes. Damit sind atomare, biologische und chemische Bedrohungen gemeint. Es unterstütze seine zivilen und militärischen Schweizer Partner beim Schutz der Bevölkerung und die internationale Staatengemeinschaft bei der Abrüstung von Massenvernichtungswaffen - immer im Sinne seiner Vision: Eine Welt ohne Massenvernichtungswaffen, schrieb das BABS weiter. Die Kooperation mit der IAEA unterstreiche das nationale Engagement im Rahmen der Guten Dienste.