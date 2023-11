Merck hat wegen der bisher schwierigen Lage gleichwohl schon Konsequenzen gezogen. So sollen bis Jahresende in der Pharmasparte rund 200 Stellen wegfallen. Bis zu 550 weitere Jobs sollen bis Ende 2024 in Zentralfunktionen wie IT, Einkauf, Personal und Recht gestrichen werden. Hier laufen die Gespräche noch. Zudem wurde jüngst eine bis zu 90 Millionen Euro schwere Sparrunde in der Elektroniksparte bekannt, bei der Merck einen Stellenabbau nicht ausschliesst. Betriebsbedingte Kündigungen am Hauptsitz sind durch eine Beschäftigungsgarantie bis Ende 2025 ausgeschlossen. Merck beschäftigt rund 64 000 Menschen weltweit.