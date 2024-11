Der Labordienstleister Qiagen hat sich im vergangenen Quartal erfolgreich gegen die anhaltende Schwäche in der Biopharmabranche gestemmt. Finanzchef Roland Sackers sprach von einem grossen Erfolg in einem schwierigen Marktumfeld. «Wir konnten unsere Umsatz- und Gewinnprognose übertreffen und auch die Prosperität verbessern», sagte der Manager am Donnerstag vor Journalisten. Auch Analysten hatten vom Jahresviertel weniger erwartet. Die Führungsspitze um Qiagen-Chef Thierry Bernard bestätigte ihr Umsatzziel und hob die Gewinnprognose ein weiteres Mal an.