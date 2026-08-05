Der Labordienstleister und Diagnostikkonzern Qiagen hat sich nach einem enttäuschenden Jahresstart im zweiten Quartal besser geschlagen als befürchtet. Der Umsatz stagnierte in den drei Monaten bis Ende Juni mit 535 Millionen US-Dollar in etwa auf dem Vorjahresniveau, wie das Dax-Unternehmen am Mittwochabend mitteilte. Branchenexperten hatten im Schnitt hingegen mit einem Rückgang gerechnet. Zu konstanten Wechselkursen übertraf Qiagen auch die eigenen Prognosen.