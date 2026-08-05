Unverändert rechnen der scheidende Vorstandsvorsitzende Bernard und sein Finanzchef Roland Sackers mit einer Belebung in der zweiten Jahreshälfte und einem vergleichsweise stärkeren Wachstum. Dazu beitragen sollen neue Produkte. Zudem sinkt im zweiten Halbjahr die Vergleichsbasis, da bereits im Vorjahreszeitraum unter anderem durch die Einstellung des Geräts NeumoDX Umsätze weggefallen waren. Der Tuberkulosetest Quantiferon soll sich im restlichen Jahresverlauf sukzessive in Richtung der für 2026 angestrebten 500 Millionen Dollar Umsatz entwickeln - zum ersten Halbjahr waren davon nicht ganz die Hälfte erreicht.