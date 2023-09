Der Dokumentarfilm von SRF zeigte am Donnerstag, wie in der evangelischen Privatschule Kinder regelmässig mit Gürteln geschlagen und psychisch unter Druck gesetzt wurden. Der Film habe ihn schwer erschüttert, sagte Johannes Läderach in dem Interview mit der «Sonntagszeitung. »Jeder Übergriff ist einer zu viel, aber wenn man die Leute kennt, geht einem das besonders nahe.«