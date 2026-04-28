In dem vom Strafgericht gefällten Urteil geht es um den Vorwurf der Terrorismusfinanzierung in Syrien in den Jahren 2013 und 2014. Unter anderen wurde auch der frühere Lafarge-Chef Bruno Lafont zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt. Nach Ansicht des Gerichts hatte er gemeinsam mit der Firma und weiteren Managern die Finanzierung von Terrorgruppen in Syrien ermöglicht.