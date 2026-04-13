Gegen den ehemaligen Konzernchef Bruno Lafont, der vehement bestreitet, von den illegalen Zahlungen gewusst zu haben, forderte die Staatsanwaltschaft sechs Jahre Haft mit aufschiebender Wirkung, aber ohne sofortige Vollstreckung. Das Pnat ist der Ansicht, dass Bruno Lafont über die Vorgänge sehr wohl informiert war und «klare Anweisungen» zur Aufrechterhaltung der Produktion gegeben habe, «ein rein wirtschaftlicher Entscheid, der mit einem unglaublichen Zynismus einherging».