Die französische Antiterrorbehörde (Pnat) will gegen die französische Holcim-Tochter Lafarge und ehemalige Manager des Unternehmens vor Gericht ziehen. Die Behörde hat dazu am Freitag einen ersten Prozess wegen Finanzierung von Terroraktivitäten in Syrien beantragt.

09.02.2024 17:00