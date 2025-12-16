Lafarge soll ebenfalls Busse zahlen

Neben Lafont soll auch das Unternehmen zur Kasse gebeten werden. Die Staatsanwaltschaft forderte die die teilweise Einziehung von 30 Millionen Euro, die bereits zurückgestellt wurden. Zudem beantragte sie eine solidarische Busse von 4,6 Millionen Euro wegen Zollvergehen und Verstössen gegen internationale Finanzsanktionen, die gemeinsam mit den ebenfalls in diesem Punkt angeklagten Personen zu zahlen sei. Darüber hinaus forderte die Staatsanwaltschaft eine Geldstrafe in Höhe von 1,125 Millionen Euro gegen Lafarge als juristische Person.