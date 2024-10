Lafarge wird verdächtigt, über seine syrische Tochtergesellschaft Lafarge Cement Syria (LCS) in den Jahren 2013 und 2014 fünf Millionen Euro an dschihadistische Gruppen - darunter die Organisation Islamischer Staat (IS) - und an Mittelsmänner gezahlt zu haben, um den Betrieb einer Zementfabrik in Jalabiya aufrechtzuerhalten, während das Land immer tiefer im Krieg versank.