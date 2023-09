Das Zementunternehmen, das inzwischen eine Tochtergesellschaft der Schweizer Holcim ist, wird verdächtigt, in den Kriegsjahren 2013 und 2014 über seine syrische Tochtergesellschaft Lafarge Cement Syria (LCS) mehrere Millionen Euro an dschihadistische Gruppen, darunter die Organisation Islamischer Staat (IS), und an Mittelsmänner gezahlt zu haben. Damit sollte der Betrieb der Zementfabrik in Jalabiya in Syrien aufrechterhalten werden.