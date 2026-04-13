Der französische Zementhersteller Lafarge ist am Montag vom Pariser Strafgericht zu einer Geldstrafe von 1,125 Millionen Euro verurteilt worden. Die Holcim-Tochter soll Gruppen von Dschihadisten bezahlt haben, damit diese eine Fabrik mitten im syrischen Bürgerkrieg in Betrieb halten. Dies gilt als Terrorfinanzierung.