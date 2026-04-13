Das Gericht verurteilte das Unternehmen auch zu einer Zollstrafe von 4,57 Millionen Euro, die sie zusammen mit vier früheren Führungskräften des Konzerns zu zahlen hat. Grund dafür ist die Nichteinhaltung der internationalen Finanzsanktionen.
Der ehemalige Lafarge-Chef Bruno Lafont wurde zu sechs Jahren Haft mit sofortiger Inhaftierung verdonnert. Das Gericht verurteilte zudem sieben weitere ehemalige Lafarge-Manager zu Haftstrafen zwischen 18 Monaten und sieben Jahren. Der ehemalige stellvertretende Generaldirektor Christian Herrault wurde zu fünf Jahren Haft verurteilt, ebenfalls mit sofortigen Wirkung.
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(AWP)