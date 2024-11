«Wie wir uns mit einem klareren Blick für das Dringliche weiterentwickeln müssen, lässt sich in drei Punkten zusammenfassen», schreiben Nagel und de Galhau in ihrem Beitrag, der in der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» und in der französischen Tageszeitung «Le Monde» veröffentlicht wurde: «Vertiefung unseres Binnenmarktes, Schaffung einer Spar- und Investitionsunion und Abbau der Bürokratie, um Innovationen zu fördern. Oder um es physiologisch auszudrücken: Grösse × Kraft × Geschwindigkeit.»