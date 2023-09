Seit der jüngsten Zinssitzung hatten sich weitere Notenbanker geäussert. So hat Notenbankchef Frankreichs, Francois Villeroy de Galhau, am vergangenen Dienstag für längere Zeit stabile Zinsen im Euroraum in Aussicht gestellt. Laut Bundesbankpräsident Joachim Nagel ist noch nicht ganz klar, ob noch eine weitere Zinserhöhung kommt. Noch immer sei die Inflation zu hoch, sagte er am vergangenen Donnerstag./jsl/nas