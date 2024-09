Zudem sagte Lagarde, dass die Zinsentscheidung nicht von einer einzelnen Inflationszahl abhänge. So dürfte die Inflation im September merklich sinken. Allerdings machte sie deutlich, dass in den folgenden Monaten wieder mit einem Anstieg der Teuerung in der Eurozone zu rechnen. Die zuvor veröffentlichten Projektionen der EZB zur Preisentwicklung zeigen, dass die Währungshüter ihre Prognosen zur Preisentwicklung im Vergleich zur vorangegangenen Prognose nicht verändert haben.