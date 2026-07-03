Lagarde erklärte, es sei «sicherlich möglich», dass sie in den kommenden Monaten offene Gespräche mit einigen der französischen Kandidaten führen werde. Dass sie selbst in Frankreich kandidiere, stehe nicht auf der Tagesordnung. Die nächste französische Präsidentschaftswahl findet verfassungsgemäss im Frühjahr 2027 statt. Der amtierende Präsident Emmanuel Macron darf nach zwei aufeinanderfolgenden Amtszeiten nicht erneut antreten. Ein Wahlsieg des rechten Rassemblement National gilt als möglich. Beobachter vermuten, dass Macron einen Rücktritt Lagardes favorisiert, damit er noch Einfluss auf die Nachfolge nehmen kann./jsl/jha/