Lagarde bekräftigte zudem ihre Einschätzung, wonach die Geldpolitik «gut aufgestellt» sei. Dies wird von Anlegern als Signal gewertet, dass keine Zinsänderung erforderlich ist. Die EZB hat ihren Leitzins von Mitte 2024 bis Mitte 2025 von vier auf zwei Prozent halbiert, weil die Inflation nachgelassen hat. Seither blieb der Zinssatz unverändert. Die EZB entscheidet in der kommenden Woche erneut über ihre Geldpolitik.