«Zuletzt haben wir unsere Projektionen angehoben», sagte die Chefin der Europäischen Zentralbank (EZB) am Mittwoch auf einer Veranstaltung der «Financial Times». «Ich vermute, wir könnten das im Dezember erneut tun.» Die Währungshüter entscheiden kommende Woche über ihren Leitzins. Dazu werden die vierteljährlichen Prognosen der EZB-Volkswirte veröffentlicht.
Lagarde bekräftigte zudem ihre Einschätzung, wonach die Geldpolitik «gut aufgestellt» sei. Dies wird von Anlegern als Signal gewertet, dass keine Zinsänderung erforderlich ist. Die EZB hat ihren Leitzins von Mitte 2024 bis Mitte 2025 von vier auf zwei Prozent halbiert, weil die Inflation nachgelassen hat. Seither blieb der Zinssatz unverändert. Die EZB entscheidet in der kommenden Woche erneut über ihre Geldpolitik.
Auch andere EZB-Vertreter haben Zinssenkungen eine Absage erteilt. «Es wäre wohl das Klügste, die Zinsen beizubehalten», sagte der französische Notenbankchef Francois Villeroy de Galhau dem Fernsehsender CNews und dem Radiosender Europe 1.
Ähnlich äusserte sich EZB-Ratsmitglied Gediminas Simkus. «Wir haben eine Inflationsrate, die mittelfristig mehr oder weniger nahe am Ziel von zwei Prozent liegt», sagte er der Nachrichtenagentur Bloomberg. «Das spricht dafür, dass eine Zinsänderung nicht nötig ist - nicht nur bei der nächsten Sitzung im Dezember, sondern auch bei weiteren Sitzungen.»
