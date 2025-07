Das Treffen hatte Schwab im Mai in einem Interview mit der Financial Times öffentlich gemacht. Damals berichtete er, er habe Lagarde in Frankfurt besucht. Dabei sei es um die Option gegangen, dass sie vor Ablauf ihres Mandats im Oktober 2027 von der Spitze der Europäischen Zentralbank zurücktreten könnte, um ihn als Vorsitzenden des Genfer Forums abzulösen.