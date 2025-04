Allerdings sieht Lagarde für das erste Quartal Anzeichen für ein Wirtschaftswachstum in der Eurozone. So hätten sich zuletzt Anzeichen einer Stabilisierung in der angeschlagenen Industrie gezeigt. Darüber hinaus dürfte sich die Inflation nach Einschätzung der EZB weiter abschwächen. Nach Einschätzung von Lagarde könnten auch die jüngst deutlichen Kursgewinne des Euro die Inflation dämpfen.