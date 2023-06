Nach der achten Zinserhöhung in Folge hat EZB-Präsidentin Christine Lagarde für die nächste Sitzung im Juli eine weitere Anhebung in Aussicht gestellt. "Es ist sehr wahrscheinlich, dass wir die Zinsen im Juli weiter anheben werden", sagte Lagarde am Donnerstag im Anschluss an die Zinsentscheidung des Rates der Europäischen Zentralbank. "Wir sind noch nicht am Ziel", bekräftigte Lagarde. "Wir denken nicht an eine Pause." Die nächste EZB-Zinssitzung ist für den 27. Juli anberaumt.

15.06.2023 15:29