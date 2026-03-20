Laut Trump erfolgte Israels Angriff ohne sein Wissen. US-Medienberichte legten aber nahe, dass er Israels Angriff gebilligt hatte, um den Druck auf den Iran zu erhöhen, die für den Ölmarkt bedeutende Strasse von Hormus freizugeben. Die Aussage von Trump, dass Israel dieses Gasfeld nicht erneut angreifen werde, sorgte für etwas Entspannung am Erdgasmarkt. Die Unsicherheit bleibt jedoch hoch. Schliesslich gehen die gegenseitigen Angriffe unvermindert weiter und ein Ende des Kriegs ist nicht in Sicht.