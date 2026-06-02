«Ungewissheit ist zermürbend»

Innerhalb der libanesischen Gesellschaft bleibt die Skepsis indes gross. Nach Netanjahus Ankündigung vom Montagmorgen, erneut in den Beiruter Vororten angreifen zu wollen, waren Tausende Menschen im Laufe des Montags ein weiteres Mal aus dem Gebiet geflohen. Am Dienstagmorgen war zu sehen, wie viele von ihnen zurückkehrten. «Diese Ungewissheit ist zermürbend», sagte Fatima, die ebenso zurückkehrte, der Deutschen Presse-Agentur. Auf den Strassen in Richtung Dahija bildeten sich lange Staus mit vollgepackten Autos. «Israel wird sich sowieso an keine Vereinbarung halten», sagte ein anderer Rückkehrer. «Wir werden in unsere Häuser zurückkehren.»/arj/DP/jha