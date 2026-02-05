Die schrittweise Wiederöffnung der Transportwege durch das Rote Meer dürfte 2026 bei der Reederei Moller-Maersk für einen Gewinnrückgang sorgen. Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sowie vor Sondereffekten erwartet das Unternehmen laut einer Mitteilung vom Donnerstag 4,5 bis 7 Milliarden US-Dollar (bis zu 5,9 Mrd Euro) Gewinn. Das wäre im schlechtesten Fall nicht einmal halb so viel wie 2025. Grund dafür sind fallende Frachtraten, wenn der kürzere Transportweg durch das Rote Meer demnächst wieder regelmässig zu befahren sein sollte.