Trump pocht auf ein Abkommen, das den Iran an der Entwicklung ‌von Atomwaffen hindert. «Wir stehen sehr kurz vor einer Einigung, oder ich werde sie in Grund und Boden bomben», sagte er dem Sender NBC. Die Führung in Teheran bestreitet, nach Atomwaffen zu streben und fordert im Gegenzug für ein Abkommen die ‌Aufhebung der Sanktionen und die Freigabe eingefrorener Gelder in Milliardenhöhe. Zudem beansprucht der Iran die Kontrolle über die ​Strasse von Hormus, was die USA ablehnen. Der iranische Botschafter in Russland, Kasem Dschalali, sagte der Zeitung «Iswestija», die Meerenge werde geöffnet, allerdings unter neuen Bedingungen. Der Iran und der Oman würden künftig Gebühren für Dienstleistungen in der Region erheben.