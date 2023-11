Die Lalique Gruppe geht unter die Winzer: So wird der Luxusgüterkonzern einen Anteil von 75 Prozent am Weingut Château Lafaurie-Peyraguey in der Region Bordeaux erwerben. Um den Kaufpreis in Höhe von 18 Millionen Euro zu finanzieren, wird eine Kapitalerhöhung durchgeführt.

01.11.2023 08:04