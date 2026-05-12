Am Nachmittag ist in der Staatskanzlei ein weiteres Gespräch geplant, unter anderem mit Vertretern von Volkswagen . VW habe ein Interesse daran, mit dem Land ins Gespräch zu kommen, sagte Schulze. «Ziel wäre natürlich, hier eine Lösung zu finden. Inwieweit das möglich ist, kann ich aber jetzt noch nicht sagen.»
Bei dem Gespräch könnte es etwa um die Frage gehen, ob und inwieweit VW auch in den nächsten Jahren bereit ist, Teile aus dem Harz zu beziehen.
Der Ministerpräsident hat mit Vertretern des insolventen Automobilzulieferers Bohai Trimet, dem Insolvenzverwalter und mit dem VW-Vorstand bereits mehrere Gespräche geführt.
Bohai Trimet stellt im Harz Aluminium-Gussteile für die Automobilindustrie her, dort arbeiten knapp 700 Beschäftigte. Von dem Aus des Unternehmens könnten laut dem Insolvenzverwalter auch weitere Arbeitsplätze bei Unternehmen in der Region betroffen sein, die wirtschaftlich mit Bohai verbunden sind./cki/DP/jha
(AWP)