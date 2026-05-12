Am Nachmittag ist in der Staatskanzlei ein weiteres Gespräch geplant, unter anderem mit Vertretern von Volkswagen . VW habe ein Interesse daran, mit dem Land ins Gespräch zu kommen, sagte Schulze. «Ziel wäre natürlich, hier eine Lösung zu finden. Inwieweit das möglich ist, kann ich aber jetzt noch nicht sagen.»