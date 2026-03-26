Deutschlands drittgrösste Landesbank Helaba stellt sich nach einem Jahr auf Rekordniveau für 2026 auf einen Gewinnrückgang ein. «Angesichts hoher Investitionen in unser zukünftiges Wachstum, aber auch wegen der zuletzt wieder gestiegenen geopolitischen Unsicherheiten rechnen wir für das Jahr 2026 mit einem Ergebnis zwischen 600 und 700 Millionen Euro», erklärte der Vorstandsvorsitzende der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) Thomas Gross mit Blick auf den Vorsteuergewinn.