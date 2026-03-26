«Wir halten unverändert an unserer Prognose fest, dass das Konzernergebnis vor Steuern mittelfristig auf über eine Milliarde Euro steigt», sagte Gross.
Im vergangenen Jahr lag der Vorsteuergewinn der Helaba mit 731 Millionen Euro zwar um 4,8 Prozent niedriger als ein Jahr zuvor, aber immer noch höher als 2023 mit damals 722 Millionen Euro. Der Überschuss sank binnen Jahresfrist um 2,3 Prozent auf 514 Millionen Euro, wie die Landesbank in Frankfurt mitteilte.
Steigenden Provisionseinnahmen des Instituts, das Dienstleister für Sparkassen in Hessen, Thüringen, Nordrhein-Westfalen und Brandenburg ist, standen in der Jahresbilanz einem gesunkenen Zinsüberschuss gegenüber./ben/DP/men
(AWP)