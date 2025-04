Landesweite Demonstrationen gegen Donald Trump: In den USA haben an vielen Orten Menschen zu Tausenden gegen die Politik des Präsidenten protestiert. Allein in der US-Hauptstadt versammelten sich am Washington Monument nahe dem Weissen Haus mehrere Tausend Demonstranten. Auch in Dutzenden anderen Städten gab es grosse Protestaktionen - etwa in New York, Atlanta, Boston, Detroit oder Chicago. Die Veranstalter sprachen von «Millionen» Teilnehmern bei insgesamt mehr als 1.300 Versammlungen. Offizielle Zahlen oder Schätzungen gab es nicht.