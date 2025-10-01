Verkehr besonders betroffen
Besonders stark betroffen war der Verkehr: Fähren blieben in den Häfen, Züge fuhren nicht. Inseln ohne Flughafen waren durch den Streik der Seeleute zeitweise von der Aussenwelt abgeschnitten. Viele Touristen traten ihre Heimreise vorzeitig an, um rechtzeitig zu ihren Flügen zu gelangen, wie der griechische Rundfunk berichtete.
Auch Taxifahrer legten die Arbeit nieder. Busfahrer und das Personal der U-Bahnen in Athen und Thessaloniki streikten für mehrere Stunden. Für den Mittag waren in Athen und anderen grossen Städten Kundgebungen geplant.
Streit um Arbeitszeiten
Der neue Arbeitsgesetzentwurf sieht vor, dass Arbeitnehmer an bis zu 37 Tagen im Jahr bis zu 13 Stunden arbeiten können - vorausgesetzt, Arbeitgeber und Arbeitnehmer stimmen zu.
Die Gewerkschaften fordern eine 35-Stunden-Woche statt der derzeit geltenden 40 Stunden. Staatsbedienstete verlangen zudem die Wiedereinführung des 13. und 14. Monatsgehalts, das im Zuge der Finanzkrise ab 2010 abgeschafft wurde.
Löhne unter Druck
Griechenland gehört innerhalb der EU zu den Ländern mit den niedrigsten Reallöhnen. Trotz deutlicher wirtschaftlicher Erholung kritisieren viele Beschäftigte, dass die stark gestiegenen Lebenshaltungskosten nicht durch entsprechende Einkommenszuwächse ausgeglichen werden.
Die regierenden Konservativen unter Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis führen dennoch in der sogenannten Sonntagsfrage in allen Umfragen mit zehn bis 15 Prozentpunkten vor den Sozialdemokraten./tt/DP/jha
(AWP)