«Wir kämpfen für ein Leben in Würde» - mit solchen und ähnlichen Transparenten haben die Menschen in Athen und anderen griechischen Grossstädten dem Frust über ihre Lebenssituation Luft gemacht. Laut Polizei waren es in der Hauptstadt rund 22.000 Demonstranten, die bis zum Parlament zogen und das Stadtzentrum lahmlegten.