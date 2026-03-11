Die beiden grössten Flughäfen Belgiens, beide in Brüssel, haben bereits angekündigt, dass am 12. März kein Flug von ihren Flugfeldern starten wird. Auf dem Flughafen Charleroi wird auch kein Flug landen. Am Flughafen Brüssel in Zaventem sollen zumindest einige Maschinen ankommen können. Passagiere, die von der Airline nicht informiert wurden, werden dazu aufgerufen, den Status ihres Fluges zu überprüfen.