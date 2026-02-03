Insgesamt nahm der Umsatz um 0,3 Prozent auf 1,46 Milliarden Franken zu, wie die Tochter des Agrarkonzerns Fenaco am Dienstag in einem Communiqué bekannt gab. Das war das erste leichte Plus seit dem Coronaboom, der dem Detailhändler im Jahr 2021 einen Rekordumsatz von 1,55 Milliarden Franken beschert hatte.