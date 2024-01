Durch die Umstellung auf fortschrittliche Messsysteme könne man den Kunden «einen besseren Einblick in ihren Energieverbrauch, flexible Zahlungs- und Abrechnungsoptionen sowie verbesserte Warnmeldungen bei Stromausfällen und -wiederherstellungen bieten», wird Mary McDuffa, Geschäftsführerin der Elektrizitätsabteilung der Stadt Florence, in der Mitteilung zitiert. Bereits im Januar beginnt das Elektrizitätswerk den Angaben zufolge mit der ersten Phase der Bereitstellung. Im August 2025 will man das Projekt abschliessen.