Im Rahmen der Vereinbarung werde Neenah Water Utility mehr als 11'000 Wassermodule für bestehende und neue Wasserzähler einsetzen, teilte Landis+Gyr am Dienstag mit. Die Daten der Zähler würden dabei über das Netzwerk von We Energies übertragen, das Landis+Gyr für die Strommessung in der Stadt nutzt.